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Сертификат. Фото: istock

Зеленый и желтый COVID-сертификаты вводит Украины — в чем разница

9 сен 2021, 13:48
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Зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. Желтый будет использоваться только внутри страны, а зеленый позволит путешествовать за рубеж

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «РБК-Украина».

По словам главного санитарного врача, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от коронавируса. Желтый сертификат — после первой дозы, оба будут использоваться внутри страны. В частности, желтый сертификат будет использоваться между прививками.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что срок действия — это главная разница между зеленым и желтым сертификатами. Они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, например, на посещение спортзалов и ресторанов.


Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19. Наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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