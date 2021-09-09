Зеленый и желтый COVID-сертификаты вводит Украины — в чем разницаhttps://racurs.ua/n159899-zelenyy-i-jeltyy-covid-sertifikaty-vvodit-ukrainy-v-chem-raznica.htmlРакурс
Зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. Желтый будет использоваться только внутри страны, а зеленый позволит путешествовать за рубеж
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «РБК-Украина».
По словам главного санитарного врача, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от коронавируса. Желтый сертификат — после первой дозы, оба будут использоваться внутри страны. В частности, желтый сертификат будет использоваться между прививками.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что срок действия — это главная разница между зеленым и желтым сертификатами. Они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, например, на посещение спортзалов и ресторанов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19. Наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем.
Источник: РБК-Украина