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Ракурс
Сертифікат. Фото: istock

Зелений і жовтий COVID-сертифікати запроваджує Україна — у чому різниця

9 вер 2021, 13:48
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Зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. Жовтий використовуватиметься лише всередині країни, а зелений дозволятиме подорожувати до інших держав

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «РБК-Україна».

За словами головного санлікаря, зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від коронавірусу. Жовтий сертифікат — після першої дози, обидва будуть використовуватися всередині країни. Зокрема, жовтий сертифікат використовуватиметься між щепленнями.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що термін дії — це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами. Вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком.

Джерело: РБК-Україна

Джерело: Ракурс


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