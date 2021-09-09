Сертифікат. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159899-zelenyy-i-jovtyy-covid-sertyfikaty-zaprovadjuie-ukrayina-u-chomu-riznycya.html

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Зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. Жовтий використовуватиметься лише всередині країни, а зелений дозволятиме подорожувати до інших держав

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «РБК-Україна».

За словами головного санлікаря, зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від коронавірусу. Жовтий сертифікат — після першої дози, обидва будуть використовуватися всередині країни. Зокрема, жовтий сертифікат використовуватиметься між щепленнями.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що термін дії — це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами. Вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком.

Джерело: РБК-Україна