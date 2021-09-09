Коронавірус. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n159896-pravyla-samoizolyaciyi-dlya-vakcynovanyh-vid-koronavirusu-onovylo-moz.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, восени очікується нова хвиля захворювання. Водночас Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

При цьому контактні особи, незалежно від того, чи є в них симптоми, мають пройти тестування на 5−7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

Однак повністю вакцинованим людям або тим, хто перехворів протягом останніх шести місяців, більше не треба самоізолюватися, якщо в них немає симптомів.

Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, тоді потрібно зробити тест та самоізолюватися до отримання результату обстеження. У разі позитивного результату до хворого вживаються всі необхідні заходи.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за 8 вересня виявили у 3 тис. 633 осіб — серед хворих 342 дітей та 53 медпрацівники. Вчора до лікарень госпіталізували 981 особу, а 61 хворий помер. Подолали «ковід» 1 тис. 546 осіб. Тести різними методами у середу зробили понад 62 тис. осіб.