Правила самоизоляции для вакцинированных от коронавируса обновил Минздрав

https://racurs.ua/n159896-pravila-samoizolyacii-dlya-vakcinirovannyh-ot-koronavirusa-obnovil-minzdrav.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, осенью ожидается новая волна заболевания. В то же время Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней после последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При этом контактные лица, независимо от того есть ли у них симптомы, должны пройти тестирование на 5−7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.

Однако полностью вакцинированным людям или тем, кто переболел в течение последних шести месяцев, больше не надо самоизолироваться, если у них нет симптомов.

Если же симптомы COVID-19 появляются, тогда нужно сделать тест и самоизолироваться до получения результата обследования. В случае положительного результата к больному принимаются все необходимые меры.

Напомним, коронавирус в Украине за 8 сентября обнаружили у 3 тыс. 633 человек — среди больных 342 детей и 53 медработника. Вчера в больницы госпитализировали 981 человека, а 61 больной скончался. Преодолели «ковид» 1 тыс. 546 человек. Тесты различными методами в среду сделали для более 62 тыс. человек.