Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Подсанкционный Деркач создал в Раде объединение в защиту жертв репрессий
Подсанкционный Деркач создал в Раде объединение в защиту жертв репрессийhttps://racurs.ua/n159895-podsankcionnyy-derkach-sozdal-v-rade-obedinenie-v-zaschitu-jertv-repressiy.htmlРакурс
В Верховной Раде создали еще одно межфракционное объединение народных депутатов.
Его лидером стал Андрей Деркач, внефракционный нардеп. Деркач создал объединение «Запрещено запрещать (Forbidden to Forbid)». Эта группа в оригинале названия имеет именно два языка (украинский и английский). К объединению пока присоединились 30 народных депутатов.
Цель объединения — защита нарушенных конституционных прав граждан и борьба против политических репрессий.
Напомним, что 20 августа СНБО ввел против Деркача санкции. Еще раньше о своих ограничениях из-за вмешательства нардепа в политическую жизнь США объявили в Вашингтоне.
.