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Ракурс
Подсанкционный Деркач создал в Раде объединение в защиту жертв репрессий

Подсанкционный Деркач создал в Раде объединение в защиту жертв репрессий

9 сен 2021, 13:00
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В Верховной Раде создали еще одно межфракционное объединение народных депутатов.

Его лидером стал Андрей Деркач, внефракционный нардеп. Деркач создал объединение «Запрещено запрещать (Forbidden to Forbid)». Эта группа в оригинале названия имеет именно два языка (украинский и английский). К объединению пока присоединились 30 народных депутатов.


Цель объединения — защита нарушенных конституционных прав граждан и борьба против политических репрессий.

Напомним, что 20 августа СНБО ввел против Деркача санкции. Еще раньше о своих ограничениях из-за вмешательства нардепа в политическую жизнь США объявили в Вашингтоне.

Источник: Ракурс


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