Подсанкционный Деркач создал в Раде объединение в защиту жертв репрессий

https://racurs.ua/n159895-podsankcionnyy-derkach-sozdal-v-rade-obedinenie-v-zaschitu-jertv-repressiy.html

Ракурс

В Верховной Раде создали еще одно межфракционное объединение народных депутатов.

Его лидером стал Андрей Деркач, внефракционный нардеп. Деркач создал объединение «Запрещено запрещать (Forbidden to Forbid)». Эта группа в оригинале названия имеет именно два языка (украинский и английский). К объединению пока присоединились 30 народных депутатов.

Цель объединения — защита нарушенных конституционных прав граждан и борьба против политических репрессий.

Напомним, что 20 августа СНБО ввел против Деркача санкции. Еще раньше о своих ограничениях из-за вмешательства нардепа в политическую жизнь США объявили в Вашингтоне.