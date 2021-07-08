Деркач помог инициатору создания частной армии в Украине выйти на офис Зеленского - Time

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Эрик Принс, основатель американской военной компании Blackwater, хотел создать в Украине частную армию и получить пакет акций «Мотор Сичи». В 2020 году он предлагал Киеву создать ЧВК с бюджетом 10 млрд долл., в состав которой входили бы ветераны боевых действий на Донбассе.

Принсу удалось достичь предварительных договоренностей с правительством Украины, но пока проект приостановился из-за смены власти в США и санкции против причастных к переговорам людей (в частности, попадания в «черный список» Вашингтона пророссийского нардепа Андрея Деркача).

Об этом сообщило издание Time со ссылкой на свыше десяти источников в США и Украине.

Принс заинтересовался военно-промышленным комплексом Украины в 2019 году, вспоминает экс-депутат Андрей Артеменко, которого в 2017 году лишили мандата и гражданства за его «мирный план» по отдаче Крыма в аренду России в обмен на отмену санкций против Кремля.

Time указывает, что окружение Зеленского рассматривало Принса как способ выхода на администрацию тогдашнего президента США Дональда Трампа. Однако Принс встречался и с другими украинскими политиками — в частности, скандальным пророссийским парламентарием Андреем Деркачем, который в сентябре прошлого года попал под санкции США.

По словам Деркача, Принс рассказал ему о своих планах развития ПВК в Украине, и депутат начал лоббировать эту идею среди окружения Зеленского, в частности с помощью его тогдашнего советника Игоря Новикова. Впоследствии состоялась встреча Принса с Андреем Ермаком.

Как сообщает издание, американец планировал создать частную военную компанию в Украине с участием ветеранов войны на Донбассе, а также выступал за сотрудничество украинских разведывательных органов с другой связанной с Принсом ПВК — Lancaster. «Плата за участие» украинцев должна была составлять около 35 млн долл. в год.

Источник: Time