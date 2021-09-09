Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается — украинская сторона сообщила об обстреле боевиками мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенного оружия.

Оккупационные войска совершили обстрел с миномета у Марьинки. Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подтвердила последствия обстрела, во время которого зафиксировали факты нарушения минских договоренностей. В частности, боевики повредили гражданскую инфраструктуру.

Действия пророссийских наемников свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Сегодня пушки пророссийских боевиков обстреляли села вдоль линии фронта. По поселку Верхнеторецкое выпустили 34 снаряда в период с 7.30 до 8.30. Почему они начали так мощно стрелять? Какая цель? Убежден, что акция была не спонтанной, а спланированой. После обстрела сепарские паблики начали разгонять сообщение, что обстрелов не было. Мол, это украинский морпех попал на минное поле, и оно начало взрываться. Но я только что был в Верхнеторецком. И покажу вам убийственные (в буквальном смысле) доказательства того, что стреляла именно ствольная арта, — заявил журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что 28 сентября из-за обстрелов в Донецкой области движение поездов вблизи станции Авдеевка временно ограничили.