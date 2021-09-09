Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n159894-boyovyky-ldnr-nakryly-cyvilnyh-iz-minometiv-ta-garmat-foto-video.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — українська сторона повідомила про обстріл бойовиками мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із застосуванням забороненої зброї.

Окупаційні війська здійснили обстріл із міномета біля Мар’їнки. Про це повідомляє прес-штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін були підтверджені наслідки обстрілу, під час якого зафіксували факти порушення мінських домовленостей. Зокрема, бойовики пошкодили цивільну інфраструктуру.

Дії проросійських найманців свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила ОБСЄ.

Сьогодні гармати проросійських бойовиків обстріляли села вздовж лінії фронту. По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди в період із 7.30 до 8.30. Чому вони почали так потужно стріляти? Яка мета? Переконаний, що акція була не спонтанна, а спланована. Після обстрілу сепарські пабліки почали розганяти повідомлення про те, що обстрілів не було. Мовляв, це український морпіх потрапив на мінне поле, і воно почало вибухати. Але я щойно був у Верхньоторецькому. І покажу вам вбивчі (в буквальному сенсі) докази того, що стріляла саме ствольна арта, — заявив журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 28 вересня через обстріли в Донецькій області рух поїздів поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежили.