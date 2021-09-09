Сюмар раскритиковала поведение Тищенко. Фото: Yan Dobronosov

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Схватку народный депутатов Николая Тищенко с Гео Леросом прокомментировали в «Европейской солидарности».

Депутатов призвали не убивать парламентаризм в Верховной Раде, поскольку Украина движется в Европу. Оппозиционеры уверены, что украинские власти сделают все возможное, чтобы ни один телеканал не показал расследование CNN о боевиках ЧВК «Вагнера». Об этом 9 сентября заявила нардеп Виктория Сюмар во время выступления в Верховной Раде, заседание которой транслировалось в YouTube.

Потому что, когда один Боров решил, что он может диктовать кому что говорить, то простите мне, мы сами себя обнуляем. Когда мы хотим, чтобы все молчали, когда мы так боимся критики, когда мы так хотим теплой ванны — мы себя опять таки, только обнуляем как парламент и государство. Нельзя так бояться критики. Нельзя, чтобы с трибуны Верховной Рады Украины нельзя было говорить. Вам очень хочется, чтобы вся страна замолчала, — отметила Сюмар.

Также парламентарий подчеркнула, что сегодняшние действия нардепа Тищенко в Раде называются жлобством.

То, что делает депутат Тищенко, называется одним словом — жлобство. Здесь нет жлобов. Вы депутаты, а не жлобы, — говорилось в заявлении.



Напомним, 9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского относительно провала операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко во время выступления бывшего коллеги по фракции подошел к трибуне, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил Лероса.