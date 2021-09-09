ОП обвинил в шпионаже журналиста CNN, который ездил с Зеленским на фронт

https://racurs.ua/n159890-op-obvinil-v-shpionaje-jurnalista-cnn-kotoryy-ezdil-s-zelenskim-na-front.html

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Операция по захвату «вагнеровцев» (российских военных преступников и наемников) провалилась. Недавно телеканал CNN обнародовал сюжет, где рассказывается о причастности ЦРУ к этому делу.

Источники CNN у Зеленского считают неавторитетными, а сам материал — «переводом на английский язык старой российской дезинформации». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ОП обвинил в связях с ФСБ РФ журналиста CNN Мэтью Чэнса, которого Зеленский возил на фронт и приглашал на все пресс-конференции.

13 апреля 2021 года Зеленский пригласил журналиста с собой на Донбасс, чтобы заснять визит президента на передовые позиции и показать, как украинская армия готовится отражать вторжение России. На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

Мэтью Чэнс снял на видео реальных участников спецоперации по захвату «вагнеровцев», и по некоторым слухам, ознакомился с документами по проведению спецоперации, включая план по захвату террористов, который в июле 2020 года подписал лично министр обороны Андрей Таран.

Журналист передал информацию на утверждение руководству CNN, которое тоже задало вопросы своим источникам. Только после факт-чекинга Чэнс получил одобрение на подготовку сюжета. Руководство CNN располагает незаретушированным видео реальных участников спецоперации, а также рядом других веских доказательств.

Неужели глава СБУ Иван Баканов и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые пригласили Мэттью Чэнса в поездку на передовую, в том числе для съемки наших позиций, послали вместе с президентом «агента ФСБ»? Неужели Зеленский выдал все планы по борьбе с Путиным напрямую в ФСБ? В таком случае, Офис Президента обязан немедленно открыть уголовное дело против тех, кто брал Чэнса с собой на войну! Но вместо уголовного дела они продолжают приглашать Чэнса на все мероприятия с участием Зеленского, — прокомментировал ситуацию Бутусов.

Напомним, ранее у Зеленского раскритиковали материал CNN о деле «вагнеровцев». По мнению Офиса президента, о том, изложенной американским СМИ информация не соответствует действительности, свидетельствует реакция на нее Федеральной службы безопасности России, которая появилась вскоре после появления соответствующего материала.