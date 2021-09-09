ОП звинуватив у шпигунстві журналіста CNN, який їздив із Зеленським на фронт

https://racurs.ua/ua/n159890-op-zvynuvatyv-u-shpygunstvi-jurnalista-cnn-yizdyv-iz-zelenskym.html

Ракурс

Операція із захоплення «вагнерівців» (російських військових злочинців та найманців) провалилася. Нещодавно телеканал CNN оприлюднив сюжет, де розповідається про причетність ЦРУ до цієї справи.

Джерела CNN у Зеленського вважають неавторитетними, а сам матеріал — «перекладом англійською мовою старої російської дезінформації». Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

ОП звинуватив у зв’язках із ФСБ РФ журналіста CNN Метью Ченса, якого Зеленський возив на фронт і запрошував на всі прес-конференції.

13 квітня 2021 року Зеленський запросив журналіста з собою на Донбас, щоб зняти візит президента на передові позиції і показати, як українська армія готується відбивати вторгнення Росії. На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов.

Метью Ченс зняв на відео реальних учасників спецоперації із захоплення «вагнерівців», і за деякими даними, ознайомився з документами щодо проведення спецоперації, включаючи план щодо захоплення терористів, який в липні 2020 року підписав особисто міністр оборони Андрій Таран.

Журналіст передав інформацію на затвердження керівництву CNN, яке теж поставило запитання до своїх джерел. Тільки після факт-чекінгу Ченс отримав схвалення на підготовку сюжету. Керівництво CNN має відео з реальними учасниками спецоперації, а також рядом інших вагомих доказів.

Невже глава СБУ Іван Баканов і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які запросили Метью Ченса в поїздку на передову, зокрема для зйомки наших позицій, послали разом з президентом «агента ФСБ»? Невже Зеленський видав всі плани щодо боротьби з Путіним безпосередньо в ФСБ? У такому випадку, Офіс Президента зобов’язаний негайно відкрити кримінальну справу проти тих, хто брав Ченса з собою на війну! Але замість кримінальної справи вони продовжують запрошувати Ченса на всі заходи за участі Зеленського, — прокоментував ситуацію Бутусов.

Нагадаємо, раніше в Зеленського розкритикували матеріал CNN про справу «вагнерівців». На думку Офісу президента, про те, що викладена американським ЗМІ інформація не відповідає дійсності, свідчить реакція на неї Федеральної служби безпеки Росії, яка з’явилася невдовзі після появи відповідного матеріалу.