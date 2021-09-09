Вакцину от коронавируса и гриппа испытывает Novavax. Фото: ck-oda.gov.ua

https://racurs.ua/n159889-novuu-kombinirovannuu-covid-vakcinu-nachala-ispytyvat-kompaniya-novavax.html

Ракурс

Новую комбинированную вакцину начала испытывать американская компания Novavax.

Этот препарат сможет защищать от гриппа и коронавирусной болезни. Исследования будут проводить в Австралии с участием 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели «ковидом» или вакцинировались против него. Участникам предложат комбинированную вакцину NVX-CoV2373 от COVID-19 и NanoFlu против гриппа. Об этом сообщает Reuters.

Разработчики утверждают, что ранее NVX-CoV2373 и NanoFlu демонстрировали хорошие результаты как отдельные вакцины в клинических испытаниях третьей фазы.

Менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн утверждает, что комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы.

В июне компания Novavax заявляла, что общая эффективность ее препарата NVX-CoV2373 составляет 90,4%. Клинические исследования показали, что в группе подопытных, которых вакцинировали дважды, обнаружили на 90% меньше заболеваний, чем в невакцинированной контрольной группе. Кроме того, вакцина продемонстрировала 100% защиту от среднего и тяжелого течения заболевания.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с 24 февраля. В Минздраве заявили, что по состоянию на 8 сентября было сделано более 10 млн прививок. Более 5,6 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины.

Источник: Reuters