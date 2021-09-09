Вакцину від коронавірусу та грипу випробовує Novavax. Фото: ck-oda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159889-novu-kombinovanu-covid-vakcynu-pochala-vyprobovuvaty-kompaniya-novavax.html

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Нову комбіновану вакцину почала випробовувати американська компанія Novavax.

Цей препарат зможе захищати від грипу та коронавірусної хвороби. Дослідження проводитимуть в Австралії за участю 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на «ковід» або вакцинувалися проти нього. Учасникам запропонують комбіновану вакцину NVX-CoV2373 від COVID-19 та NanoFlu проти грипу. Про це повідомляє Reuters.

Розробники стверджують, що раніше NVX-CoV2373 і NanoFlu демонстрували хороші результати як окремі вакцини у клінічних випробуваннях третьої фази.

Менеджер із досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн стверджує, що комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми.

У червні компанія Novavax заявляла, що загальна ефективність її препарату NVX-CoV2373 становить 90,4%. Клінічні дослідження показали, що у групі піддослідних, яких вакцинували двічі, виявили на 90% менше захворювань, ніж у невакцинованій контрольній групі. Крім того, вакцина продемонструвала 100% захист від середнього та важкого перебігу захворювання.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває з 24 лютого. У МОЗ заявили, що станом на 8 вересня було зроблено понад 10 млн щеплень. Більше ніж 5,6 млн українців отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей — дві дози вакцини.

Джерело: Reuters