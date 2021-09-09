Польша изменила правила въезда для украинцев – подробности

https://racurs.ua/n159892-polsha-izmenila-pravila-vezda-dlya-ukraincev-podrobnosti.html

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Правила въезда в Польшу изменились для украинцев. Граждан Украины добавлено в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию страны, в том числе с целью туризма.

Новые правила начали действовать с 9 сентября. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Срок десятидневного карантина сократят для лиц, которые будут иметь отрицательный тест на SARS-Cov-2. Он должен быть сделан не позднее 7 дней до въезда в Польшу.

Обязательный карантин могут не проходить:

лица, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson & Jonson;

люди, переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения).

Напомним, с 6 сентября в Турции начали действовать новые правила въезда. Невакцинированные иностранцы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тест на коронавирус.