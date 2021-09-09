Нормандская встреча. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n159891-normandskaya-vstrecha-sovetnikov-uchastniki-soglasovyvaut-datu.html

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Нормандская встреча советников состоялась вчера, 8 сентября, в формате видеоконференции.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Он отметил, что определенное движение на нормандском треке восстановилось после завершения лета.

Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация (РФ) не против того, чтобы Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания или Канада присоединились к нормандскому формату, но только при одном условии.