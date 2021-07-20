Условие участия США в нормандском формате выдвинули у Путина . Фото: Коммерсант

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Российская Федерация (РФ) не против того, чтобы Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания или Канада присоединились к нормандскому формату, но только при одном условии.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью.

По его словам, необходимости в обновлении нормандского формата сейчас нет, поскольку недостаточно эффективно используется даже потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.

У нас нет принципиальных возражений против подключения к переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного решения конфликта, мы, конечно же, против, — отметил Козак.



В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.