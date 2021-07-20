Умову участі США в нормандському форматі висунули в Путіна. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n157684-umovu-uchasti-ssha-v-normandskomu-formati-vysunuly-v-putina.html

Ракурс

Російська Федерація (РФ) не проти того, аби Сполучені Штати Америки (США), Велика Британія або Канада приєдналися до нормандського формату, але лише за однієї умови.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак в інтерв’ю.

За його словами, необхідності в оновлені нормандського формату зараз немає, оскільки не досить ефективно використовується навіть потенціал нинішніх контактів між Україною, Росією, Німеччиною і Францією.

У нас немає принципових заперечень проти підключення до переговорних форматів нових учасників, включно зі США, якщо мова йде про нові конструктивні ідеї про мирне політичне врегулювання конфлікту. Але якщо за такою участю й підтримкою України буде проглядатися заохочення військового вирішення конфлікту, ми, звичайно ж, проти, — зазначив Козак.



Водночас він висловив упевненість, що нова адміністрація США може внести істотний внесок у відновлення миру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі. На його думку, заради залучення Вашингтона може з’явитися новий формат.