Нормандська зустріч. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n159891-normandska-zustrich-radnykiv-uchasnyky-uzgodjuut-datu.html

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Нормандська зустріч радників відбулася вчора, 8 вересня, у форматі відеоконференції.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату триває. Він наголосив, що певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа.

Зараз ми намагаємось узгодити, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити дату. Сподіваюсь, що Сергій Лавров підтвердить участь, — розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація (РФ) не проти того, аби Сполучені Штати Америки (США), Велика Британія або Канада приєдналися до нормандського формату, але лише за однієї умови.