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Ракурс
Польща змінила правила в’їзду для українців – подробиці

Польща змінила правила в’їзду для українців — подробиці

9 вер 2021, 12:46
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Правила в’їзду в Польщу змінилися для українців. Громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію країни, зокрема з метою туризму.

Нові правила почали діяти з 9 вересня. Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Термін десятиденного карантину скоротять для осіб, які матимуть негативний тест на SARS-Cov-2. Він має бути зроблений не пізніше 7 днів до в’їзду в Польщу.


Обов’язковий карантин можуть не проходити:

  • особи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson;
  • люди, які перехворіли на COVID-19 (за наявності документального підтвердження).

Нагадаємо, з 6 вересня в Туреччині почали діяти нові правила в’їзду. Невакциновані іноземці зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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