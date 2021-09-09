Польща змінила правила в’їзду для українців – подробиці

https://racurs.ua/ua/n159892-polscha-zminyla-pravyla-v-yizdu-dlya-ukrayinciv-podrobyci.html

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Правила в’їзду в Польщу змінилися для українців. Громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію країни, зокрема з метою туризму.

Нові правила почали діяти з 9 вересня. Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Термін десятиденного карантину скоротять для осіб, які матимуть негативний тест на SARS-Cov-2. Він має бути зроблений не пізніше 7 днів до в’їзду в Польщу.

Обов’язковий карантин можуть не проходити:

особи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson;

люди, які перехворіли на COVID-19 (за наявності документального підтвердження).

Нагадаємо, з 6 вересня в Туреччині почали діяти нові правила в’їзду. Невакциновані іноземці зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.