Сюмар розкритикувала поведінку Тищенка. Фото: Yan Dobronosov

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Ракурс

Сутичку народних депутатів Миколи Тищенка з Гео Леросом прокоментували в «Європейській солідарності».

Депутатів закликали не вбивати парламентаризм у Верховній Раді, оскільки Україна рухається в Європу. Опозиціонери упевнені, що українська влада зробить усе можливе, щоб жоден телеканал не показав розслідування CNN про бойовиків ПВК «Вагнера». Про це 9 вересня заявила нардеп Вікторія Сюмар під час виступу у Верховній Раді, засідання якої транслювалося в YouTube.

Тому що, коли один Боров вирішив, що він може диктувати кому що говорити, то даруйте мені, ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб всі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо теплої ванни — ми себе знову таки, лише обнуляємо як парламент та держава. Не можна так боятися критики. Не можна, щоби з трибуни Верховної Ради України не можна було говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовкла, — зазначила Сюмар.

Також парламентар наголосила, що сьогоднішні дії нардепа Тищенка в Раді називаються жлобством.

Те, що робить депутат Тищенко, називається одним словом — жлобство. Тут немає бути жлобів. Ви депутати, а не жлоби, — йшлося в заяві.



Нагадаємо, 9 вересня у Верховній Раді сталася штовханина між нардепами Миколою Тищенко і Гео Леросом. Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко під час виступу колишнього колегу по фракції підійшов до трибуни, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив Лероса.