Підсанкційний Деркач створив у Раді міжфракційне об'єднання

https://racurs.ua/ua/n159895-pidsankciynyy-derkach-stvoryv-u-radi-mijfrakciyne-obiednannya-na-zahyst-jertv-represiy.html

Ракурс

У Верховній Раді заснували ще одне міжфракційне об’днання народних депутатів.

Його лідером став Андрій Деркач, позафракційний нардеп. Деркач створив об'єднання «Заборонено забороняти (Forbidden to Forbid)». Ця група в оригіналі назви має саме дві мови (англійську та українську). До нього наразі приєдналися 30 народних депутатів.

Мета об'єднання — захист порушених конституційних прав громадян та боротьба проти політичних репресій.

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО запровадила проти Деркача санкції. Ще раніше про свої обмеження через втручання нардепа у політичне життя США оголосили у Вашингтоні.