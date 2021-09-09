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Ракурс
Підсанкційний Деркач створив у Раді міжфракційне об'єднання

Підсанкційний Деркач створив у Раді об'єднання на захист жертв репресій

9 вер 2021, 13:00
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У Верховній Раді заснували ще одне міжфракційне об’днання народних депутатів.

Його лідером став Андрій Деркач, позафракційний нардеп. Деркач створив об'єднання «Заборонено забороняти (Forbidden to Forbid)». Ця група в оригіналі назви має саме дві мови (англійську та українську). До нього наразі приєдналися 30 народних депутатів.


Мета об'єднання — захист порушених конституційних прав громадян та боротьба проти політичних репресій.

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО запровадила проти Деркача санкції. Ще раніше про свої обмеження через втручання нардепа у політичне життя США оголосили у Вашингтоні.

Джерело: Ракурс


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