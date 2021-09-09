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Підсанкційний Деркач створив у Раді міжфракційне об'єднання
Підсанкційний Деркач створив у Раді об'єднання на захист жертв репресійhttps://racurs.ua/ua/n159895-pidsankciynyy-derkach-stvoryv-u-radi-mijfrakciyne-obiednannya-na-zahyst-jertv-represiy.htmlРакурс
У Верховній Раді заснували ще одне міжфракційне об’днання народних депутатів.
Його лідером став Андрій Деркач, позафракційний нардеп. Деркач створив об'єднання «Заборонено забороняти (Forbidden to Forbid)». Ця група в оригіналі назви має саме дві мови (англійську та українську). До нього наразі приєдналися 30 народних депутатів.
Мета об'єднання — захист порушених конституційних прав громадян та боротьба проти політичних репресій.
Нагадаємо, що 20 серпня РНБО запровадила проти Деркача санкції. Ще раніше про свої обмеження через втручання нардепа у політичне життя США оголосили у Вашингтоні.
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