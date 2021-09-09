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https://racurs.ua/ua/n159898-rosiya-aktyvizuvala-pasportyzaciu-meshkanciv-ordlo-naperedodni-vyboriv-u-derjdumu.html

Ракурс

Російські паспорти масово роздають на окупованому Донбасі українським громадянам, щоб забезпечити їхню участь у вересневих виборах до російської Госдуми.

Організатори діють з порушеннями норм міжнародного законодавства та позбавляють «нових» громадян соціальних гарантій. Окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами. Про це 9 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Для забезпечення «запланованих» показників підтримки провладної партії «Единая Россия», куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується, — зазначили в спецслужбі й додали, що ці документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними російськими громадянами.

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку на виборах. Для цього забезпечать можливість незаконного «електронного голосування» на території ЛДНР та вивозитимуть українців голосувати у прикордонні міста Ростовської області.

У спецслужбі відзначають, що мешканців окупованих територій змусять реєструвати на свої персональні дані електронну пошту, щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Куратори з Москви упевнені, що більшість «паспортизованих» українців повинні проголосувати за пропутінську «Единую Россию». В ОРДЛО вже відкрили численні «пункти запису» до цієї політсили, а організатори незаконних виборів отримали так звані темники з технологіями агітації за партію країни-агресора.

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупантів в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму Росії. Всі злочини документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародного співтовариства щодо невизнання виборів до Держдуми Російської Федерації.