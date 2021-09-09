Туреччина дозволила не здавати ПЛР-тест дітям

Туреччина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159897-turechchyna-dozvolyla-ne-zdavaty-plr-test-dityam.html

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Туреччина більше не буде вимагати від дітей до 12 років довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, довідку про вакцинацію або експрес-тест на антиген при в’їзді в країну.

Раніше в’їжджати без тесту могли тільки діти до шести років. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

Нові правила діють до кінця вересня, потім їх переглянуть. За даними офісу туроператора TEZ Tour Туреччина, із 6 вересня змінилися правила в’їзду до Туреччини для дітей які не досягли віку 12 років.

До 30 вересня їм буде дозволений в’їзд у країну без пред’явлення результатів ПЛР-тесту, ваучера або антиген-тесту.

Правила оновилися в кращу сторону, для туристів це суттєва економія грошей, — повідомляють туроператори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові правила в’їзду до Туреччини почнуть діяти із 6 вересня. Карантин стосуватимуться як туристів, так і громадян країни. Невакциновані іноземці та жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тест на коронавірус.