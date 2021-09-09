Турция разрешила не сдавать ПЦР-тест детям

Турция. Фото: istock

https://racurs.ua/n159897-turciya-razreshila-ne-sdavat-pcr-test-detyam.html

Ракурс

Турция больше не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну.

Ранее въезжать без теста могли только дети до шести лет. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Новые правила действуют до конца сентября, затем их пересмотрят. По данным принимающего офиса туроператора TEZ Tour Турция, с 6 сентября изменились правила въезда в Турцию для детей не достигших возраста 12 лет.

До 30 сентября им будет разрешен въезд в страну без предъявления результатов ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или антиген-теста.

Правила обновились в лучшую сторону, для туристов это существенная экономия денег, — сообщают туроператоры.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 6 сентября. Карантин будут касаться как туристов, так и граждан страны. Невакцинированные иностранцы и жители Турции смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тест на коронавирус.