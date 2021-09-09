Россия активизировала паспортизацию жителей ОРДЛО. Фото: BBC

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Российские паспорта массово раздают на оккупированном Донбассе украинским гражданам, чтобы обеспечить их участие в сентябрьских выборах в российскую Госдуму.

Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают «новых» граждан социальных гарантий. Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами. Об этом 9 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Для обеспечения запланированных" показателей поддержки правящей партии «Единая Россия», кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается, — отметили в спецслужбе и добавили, что эти документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными российскими гражданами.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах. Для этого обеспечат возможность незаконного «электронного голосования» на территории ЛДНР и будут вывозить украинцев голосовать в приграничные города Ростовской области.

В спецслужбе отмечают, что жителей оккупированных территорий заставят регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы принять участие в онлайн-голосовании. Кураторы из Москвы уверены, что большинство «паспортизированных» украинцев должны проголосовать за пропутинскую «Единую Россию». В ОРДЛО уже открыли многочисленные «пункты записи» к этой политсиле, а организаторы незаконных выборов получили так называемые темники с технологиями агитации за партию страны-агрессора.

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупантов в ОРДЛО по выдаче паспортов во время подготовки к выборам в Госдуму России. Все преступления документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы передадут в соответствующие международные инстанции.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму Российской Федерации.