Борщ замість дружби з Москвою – у Києві шукають місце для нового пам'ятника. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n159900-borsch-zamist-drujby-z-moskvou-u-kyievi-shukaut-misce-dlya-novogo-pam-yatnyka.html

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У Києві встановлять пам’ятник борщу. У столиці проведуть відкритий конкурс серед скульпторів та виберуть найкращу ідею.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації для розміщення пам’ятника. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Ініціатором встановлення пам’ятника став відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Він вважає борщ «культурним надбанням українців, яке треба прославляти».

Міська влада вважає, що новий пам’ятник сприятиме розвитку туристичної привабливості столиці. Також відомо, що скульптуру виготовлять за кошти приватних осіб.

Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об'єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви, — наголосили в КМДА.

Нагадаємо, раніше в Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 у Голосіївському районі. Тепер монумент розмістять у музеї тоталітаризму.