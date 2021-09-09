Держава у смартфоні, але за е-лікарняними треба йти на прийом

Держава у смартфоні, але за е-лікарняними треба йти на прийомhttps://racurs.ua/ua/n159901-derjava-u-smartfoni-ale-za-e-likarnyanymy-treba-yty-na-pryyom.htmlРакурс
Електронний листок непрацездатності необхідно оформлювати тільки під час особистого прийому у поліклініці чи у сімейного лікаря.
Тільки лікар може після огляду пацієнта виписати цифровий лікарняний, пояснила Національна служба здоров’я України (НСЗУ) 9 вересня.
Медичний працівник визначає, чи потрібно направляти пацієнта на додаткові обстеження, консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування. Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
В НСЗУ пояснили, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не треба збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.
Обмін інформацією відбувається автоматично, а пацієнт тим часом лікується. Проте відвідувати лікаря для оформлення е-лікарняного обов’язково, — заявили в НСЗУ.