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Ракурс
Держава у смартфоні, але за е-лікарняними треба йти на прийом

Держава у смартфоні, але за е-лікарняними треба йти на прийом

9 вер 2021, 14:06
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Електронний листок непрацездатності необхідно оформлювати тільки під час особистого прийому у поліклініці чи у сімейного лікаря.

Тільки лікар може після огляду пацієнта виписати цифровий лікарняний, пояснила Національна служба здоров’я України (НСЗУ) 9 вересня.

Медичний працівник визначає, чи потрібно направляти пацієнта на додаткові обстеження, консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування. Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

В НСЗУ пояснили, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не треба збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.


Обмін інформацією відбувається автоматично, а пацієнт тим часом лікується. Проте відвідувати лікаря для оформлення е-лікарняного обов’язково, — заявили в НСЗУ.

Джерело: Ракурс


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