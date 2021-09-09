Кабмін можуть перевантажити на 5-6 міністрів. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n159902-kabmin-mojut-perevantajyty-na-5-6-ministriv-zmi.html

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Кабінет міністрів України трансформують вже цієї осені, щонайменше пять міністрів можуть позбутися своїх крісел.

Покинути уряд Дениса Шмигаля можуть віце-прем'єр-міністр стратегічної промисловості Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр культури Олександр Ткаченко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр юстиції Денис Малюська. Про це йдеться у статті «Української правди» під заголовком «По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського».

Зазначається, що Чернишов зараз є безпосереднім «менеджером кампанії з розділення влади в Києві» між мером столиці й головою КМДА і головним кандидатом на посаду голови Київської міської держадміністрації після цього.

Також повідомляється, що відставка Малюськи є малоймовірною, навіть попри те, що ця особа не подобається керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. На місце Ткаченка Банкова хоче поставити держсекретаря Мінкульту Ростислава Карандєєва.

Голова фракції Давид Арахамія в кулуарах заявив, що «Слуга народу» 20 вересня обговорить кадрові зміни в уряді. Парламентар назвав фейком інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, але зазначив, що розглядається заміна трьох-чотирьох міністрів, і половину кандидатів вже знайшли.

Арахамія відзначив, що кандидат на посаду міністра повинен бути лідером, розуміти, яким чином робити трансформацію в державному секторі й бути добропорядним. Політик також підкреслив, що, теоретично, міністром може бути народний депутат, який пройшов за списком.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда повідомляв, що відставка уряду разом з Денисом Шмигалем планується у жовтні. Парламентар упевнений, що деякі міністри все ж втримаються на своїх посадах.

Джерело: «Українська правда»