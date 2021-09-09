Урна. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n159903-urnu-z-prahom-prynesly-na-sud-batky-zagyblogo-v-katastrofi-mh17-foto.html

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Урну з прахом свого сина принесли на суд про катастрофу рейсу МН7 на Донбасі Робб і Селена Фредріксен.

Родичі загиблого продемонстрували частину блузи дівчини їхнього сина, яка померла разом із ним. Про це повідомляє РІА «Новости».

Я принесла із собою прах моєї дитини, щоби він був сьогодні зі мною, — сказала Селена Фредріксен.

Судовий процес проходить у четвер, 9 вересня, в особливо охоронюваному судовому комплексі. Під час блоку засідань, що почалися 6 вересня, перед судом уперше виступають родичі загиблих.

Очікується, що упродовж дев’яти днів будуть заслухані понад 90 родичів — з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади, США, Німеччини і Великої Британії. Усі виступи сімей загиблих відрізнялися емоційністю, багато сімей показували фотографії своїх близьких, ділилися спогадами про них, розповідали, як дізналися про трагедію і як пережили втрату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що судовий процес у справі про катастрофу рейсу MH17 почався в Нідерландах 9 березня 2020 року. По ньому проходять чотири фігуранти — росіяни Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Пулатова на суді представляє міжнародна група, що складається з двох нідерландських і одного російського адвоката. Решту підозрюваних судять заочно.

Джерело: РІА «Новости»