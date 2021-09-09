«Слуга народа» потребует отстранить Тищенко за нападение на Лероса. Фото: СН

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Николая Тищенко, нардепа от «Слуги народа», и бывшего «слугу» Гео Лероса надо отстранить от заседаний Верховной Рады из-за потасовки возле трибуны.

За нарушенное депутатской этики и поведения в регламенте прописано наказание до запрета участвовать аж в пяти пленарных заседаниях. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в парламентских кулуарах, передает LB.ua.

Драться в парламенте не разрешено… Когда есть драка, то я не буду лично разбираться. Пусть Верховная Рада определится… Конечно, я не запрещал критику президента. Я что — больной человек? Нет, конечно. У нас свобода слова. Это наша основная ценность. Неправда, что Тищенко вызвали в Офис президента… Если сейчас мы не создадим механизм превенции таких событий, то они будут биться через день… Будут биться в этом парламенте. У нас, к сожалению, есть только один механизм наказания депутата… Мы попробуем это сделать… Это правильно… Я это предлагаю, буду 100% голосовать за это и агитировать, — отметил он.

Арахамия считает, что должны быть наказаны оба политика. Он подчеркнул, что лично будет голосовать за отстранение обоих от работы в парламенте. Также глава фракции добавил, что на драку в зале вообще должно быть наложено табу.

Прокомментировал драку в Раде и олимпийский чемпион-2020 по борьбе Жан Беленюк. Нардеп во время выступления в Раде заявил, что инцидент с участием Тищенко и Лероса ему напомнил столкновения в его виде спорта. При этом парламентарий подчеркнул, что такие баталии должны оставаться на спортивных аренах.

Напомним, 9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского относительно провала операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко во время выступления бывшего коллегу по фракции подошел к трибуне, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил Лероса.

Источник: LB.ua.