Зареєстровано ще один побічний ефект від вакцини AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу. Фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n159911-zareiestrovano-sche-odyn-pobichnyy-efekt-vid-vakcyny-astrazeneca.html

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Побічні ефекти після вакцинації препаратом AstraZeneca охоплюють синдром Гієна-Барре. Оновлений список побічних дій після щеплення оновило Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Захворювання, що супроводжується м’язовою слабкістю в кінцівках, може виникнути у 1 з 10 тис. щеплених препаратом Vaxzevria від AstraZeneca. Про це повідомили на сайті агентства.

До 31 липня 2021 року у світі зареєстрували 833 випадки синдрому Гієна-Барре, при цьому ввели вже 592 млн доз препарату. Раніше Європейське агентство лікарських засобів визнало тромбоз дуже рідкісним побічним явищем вакцини Vaxzevria.

Синдром Гієна-Барре також входить у список рідкісних побічних ефектів коронавірусної вакцини Janssen, розробленої компанією Johnson & Johnson.

Синдром Гієна-Барре — це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей в будь-якому віці, проте найчастіше виникає у дорослих та чоловіків. Важкі випадки синдрому трапляються рідко, але вони можуть призводити до повного паралічу.

Нагадаємо, у Британії вдалося зупинити тромбоз після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Це сталося завдяки обмеженню щодо щеплення цією вакциною людей віком до 40 років.