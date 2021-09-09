Через сплеск інфляції Нацбанк підвищив ціну грошей. Фото: flickr.com

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Підвищити облікову ставку до 8,5% річних ухвалило правління Національного банку України.

Крім того, НБУ припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку четвертого кварталу. Такі рішення ухвалені тому, що інфляція впродовж останніх місяців перевищує 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників, проте залишається близькою до прогнозної траєкторії. Про це 9 вересня повідомлялося на прес-брифінгу щодо рішень правління Нацбанку монетарної політики.

Фахівці регулятора відзначили, що в липні 2021 року споживчі ціни зросли на 10,2% у річному вимірі. Крім того, у серпні інфляція прискорилася. Також зберігається фундаментальний інфляційний тиск.

Експерти Державної служби статистики оцінили зростання ВВП у другому кварталі, воно виявилося нижчим за прогноз НБУ — 5,4% проти 7,5%. Повідомлялося, що інфляційні очікування залишаються підвищеними та дещо погіршилися з часу попереднього засідання правління Національного банку з питань монетарної політики. Крім того, зберігається ризик їх подальшого розбалансування.

В НБУ прогнозують, що впродовж вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10−11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Нагадаємо, Національний банк України продавав на брухт 46 тонн стари монет, які виведені з обігу. Йдеться про номінали, які перестали бути засобом платежу, а саме: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок. Такий обсяг старих монет накопичився у сховищі НБУ в 2020−2021 роках.