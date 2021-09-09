Чи потрібно робити тести на коронавірус перед школою, розповіли в МОЗ

Ігор Кузін. Фото: UA Crisis

https://racurs.ua/ua/n159913-chy-potribno-robyty-testy-na-koronavirus-pered-shkolou-rozpovily-v-moz.html

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Коронавірус в Україні повертається з новою хвилею, а школи поки працюють у звичайному режимі.

Вимірювання температури перед початком занять залишається обов’язковим, але у випадку захворювання дитини обов’язкової вимоги з пред’явлення результатів ПЛР-тестів або швидких тестів наразі немає. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Обов’язкової вимоги з пред’явлення результатів ПЛР-тестів або швидких тестів зараз немає. І вона не буде застосовуватися стосовно шкіл, — заявив Кузін.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) затвердило постанову головного державного санітарного лікаря № 10, якою регламентуються протиепідемічні заходи в закладах освіти.

Там є базові вимоги яким чином не допускаються хворі діти до навчання. І батькам також вартує розуміти яку кількість масок дати дитині і яким чином консультувати дитину по використанню засобів індивідуального захисту, коли вимагати обробку рук або обмеження спілкування, — сказав Кузін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) радять батькам підіймати питання вакцинації серед вчителів на педагогічних радах.