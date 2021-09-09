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Погода в Україні. Фото: pixabay.com

Тепло та сонячно — погода в Україні 10 вересня (КАРТА)

9 вер 2021, 15:55
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Погода в Україні 10 вересня, в п’ятницю, очікується суха та сонячна. Опадів не буде на всій території країни.

Температура повітря сягатиме від +23° до +26°. Найнижчі показники прогнозують на заході, Одещині та Сумщині. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр.

Погода в Києві буде теплою. Температура повітря вночі складе 10−12°, вдень підніметься до 24−26°.

Погода у Харкові також очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень піднімуться до 24−26°.

Погода в Одесі прогнозується сонячна та без дощу. Температура повітря вночі буде 12−14°, вдень — 22−24°.

Погода у Львові очікується комфортна, стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9°, вдень піднімуться до 23−25°.

Погода в Карпатах також прогнозується без опадів. Температура вночі складе 8−10°, вдень очікується 24−26°.


Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, очікуються незначні збурення.

Джерело: Ракурс


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