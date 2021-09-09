Перехід України в «жовту» зону відклали — Ляшко

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Перехід України в «жовту» зону відкладається. Про це у четвер, 9 вересня, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час форуму «Реформа системи шкільного харчування» в Одесі. За його словами, Кабінет міністрів України не запроваджуватиме з 13 вересня протиепідемічних заходів «жовтої» зони в областях.

Концептуальний підхід такий. Спочатку уряд ухвалює зміни до постанови щодо визначення «жовтого» і «червоного» рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому приймуть рішення про переведення всієї країни до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, яке набуде чинності через сім днів, — цитує Ляшка «Укрінформ».

Станом на 9 вересня, за словами міністра, є підстави для запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Тому МОЗ звернулось до уряду, щоб це питання розглянула Національна комісія з ТЕБ і НС.

Орієнтовно у середу Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови щодо переходу областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину, — додав Ляшко.

За словами міністра, в разі ухвалення рішення про внесення змін до «ковідної» постанови Кабміну, вона набере чинності не раніше, ніж за сім днів.

У подальшому переведення України до «помаранчевого» і «червоного» рівнів епідемічної небезпеки ухвалюватиме уряд, а щодо кожної області окремо — у разі досягнення відповідних показників захворюваності.

Нагадаємо, раніше МОЗ попереджало, що уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — понад 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту впродовж останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;



наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

«Жовтий рівень» буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.