Названий спосіб уникнути кліматичної катастрофи

Климат. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159916-nazvanyy-sposib-unyknuty-klimatychnoyi-katastrofy.html

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Зміни клімату неминучі — згідно з новим дослідженням, щоб у людства залишалося хоча б 50% шансу уникнути кліматичної катастрофи, необхідно залишити переважну більшість викопних видів палива у світі в землі.

Індонезії та Австралії, провідним світовим експортерам вугілля, потрібно відмовитися від 95% своїх природних родовищ уже до 2050 року. Про це повідомляє «Популярная механика».

Водночас країнам Близького Сходу доведеться залишити 100% запасів вугілля в землі, а Сполученим Штатам Америки (США) — 97%. Майже 90% всіх запасів вугілля повинні залишатися в землі упродовж наступних трьох десятиліть, зокрема 76% в Китаї та Індії.

Світовій спільноті також потрібно припинити видобуток нафти, залишивши 60% недоторканими. Тільки Канаді доведеться залишити 83% своєї нафти в землі до 2050 року і 81% метану. І навіть якщо людство зможе досягти цих цілей, дослідники уточнюють, що існує лише 50% впевненості в тому, що підвищення глобальних температур не перевищить поріг в 1,5°C.

Крім того, для цього буде потрібно набагато більше додаткових зусиль, ніж проста зупинка видобутку викопного палива. Вважається, що якщо до 2050 року людство не зможе утримати глобальне потепління на рівні 1,5° C, то йому доведеться змиритися з новою жахливою реальністю.

Похмура картина, намальована нашим дослідженням, ймовірно, недооцінена. У результаті видобуток палива доведеться скорочувати ще швидше, — пишуть дослідники.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату на планеті Земля викликають занепокоєння міжурядової групи експертів ООН. 9 серпня, вони опублікували доповідь із попередженнями про незворотні зміни клімату.

Джерело: Популярная механика