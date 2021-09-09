Карантин в Україні — в МОЗ анонсували нові рейди поліціїhttps://racurs.ua/ua/n159917-karantyn-v-ukrayini-v-moz-anonsuvaly-novi-reydy-policiyi.htmlРакурс
Карантин в Україні продовжує діяти через пандемію коронавірусу. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів планують посилити.
Поліція слідкуватиме за дотриманням маскового режиму, а також проводитиме рейди. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Я впевнений, що правоохоронці будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні епідемічної небезпеки. Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією, — зазначив він.
Санлікар уточнив, що правоохоронці «починатимуть з показових рейдів». Однак надалі плануються більш жорсткі заходи для контролю дотримання карантинних норм.
Зрозуміло, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого… Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів на критичні об'єкти, і робити це на рівні областей, — сказав Кузін.
Наразі носіння масок є обов’язковим у транспорті й громадських місцях, але люди часто знімають їх, порушуючи рекомендації.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилити адаптивний карантин через пандемію коронавірусу можуть в трьох областях України. Найбільш небезпечна епідемічна ситуація спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях. Наразі Україна наближається до «жовтої» зони. «Помаранчева» і «червона» зони будуть адаптовані тільки в тих областях, де будуть найбільші спалахи.