Карантин в Україні. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n159917-karantyn-v-ukrayini-v-moz-anonsuvaly-novi-reydy-policiyi.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через пандемію коронавірусу. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів планують посилити.

Поліція слідкуватиме за дотриманням маскового режиму, а також проводитиме рейди. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Я впевнений, що правоохоронці будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні епідемічної небезпеки. Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією, — зазначив він.

Санлікар уточнив, що правоохоронці «починатимуть з показових рейдів». Однак надалі плануються більш жорсткі заходи для контролю дотримання карантинних норм.

Зрозуміло, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого… Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів на критичні об'єкти, і робити це на рівні областей, — сказав Кузін.

Наразі носіння масок є обов’язковим у транспорті й громадських місцях, але люди часто знімають їх, порушуючи рекомендації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилити адаптивний карантин через пандемію коронавірусу можуть в трьох областях України. Найбільш небезпечна епідемічна ситуація спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях. Наразі Україна наближається до «жовтої» зони. «Помаранчева» і «червона» зони будуть адаптовані тільки в тих областях, де будуть найбільші спалахи.