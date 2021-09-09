Moderna створить вакцину, яка захищатиме від коронавірусу та грипу

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159920-moderna-stvoryt-vakcynu-yaka-zahyschatyme-vid-koronavirusu-ta-grypu.html

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Вакцинація від коронавірусу проходитиме разом із вакцинацією проти грипу. Американський виробник вакцин Moderna заявив, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднає в собі бустерну дозу проти COVID-19 й укол проти грипу.

Ця вакцина допоможе посилити імунний захист від респіраторних захворювань. Про це повідомляє Reuters.

Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати, — заявили в Moderna.

Компанія обіцяє представити оновлену інформацію про свій асортимент вакцин пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нову комбіновану вакцину почала випробовувати американська компанія Novavax. Цей препарат зможе захищати від грипу та коронавірусної хвороби. Дослідження проводитимуть в Австралії за участю 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на «ковід» або вакцинувалися проти нього. Учасникам запропонують комбіновану вакцину NVX-CoV2373 від COVID-19 та NanoFlu проти грипу.

Джерело: Reuters