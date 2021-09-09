РФ поранила військового й обстріляла слідчу групу СБУ на Донбасі

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Окупаційна армія Росії обстріляла бійця Збройних сил України в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Від початку доби на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Ворог обстрілював позиції захисників України з гранатометів і мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбук.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий, — зазначили у штабі.

Окрім цього, у четвер під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення. Оперативників спецслужби «накрило вогнем» з великокаліберних мінометів під час роботи в Трьохізбенці, де напередодні російські терористи поранили шістьох військовослужбовців. Офіцери СБУ збирали докази агресії РФ проти мирного населення вздовж лінії розмежування. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ уціліли, вказує спецслужба.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району на Луганщині. Внаслідок атаки шестеро українських військовослужбовців були поранені.

Нині життю захисників України нічого не загрожує. За даними Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, їх евакуювали в госпіталь у Харкові. Вони перебувають у задовільному стані. У двох пацієнтів констатували вибухову травму і закриту черепно-мозкову травму. Решта госпіталізовані з акубаротравмою.