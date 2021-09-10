Вадим Рабинович, фото: Александр Гончаренко

https://racurs.ua/n159935-nardep-rabinovich-zakleil-sebe-rot-vo-vremya-teleshou-foto-video.html

Ракурс

Вадим Рабинович, народный депутат из ОПЗЖ, заклеил себе рот во время телешоу «Народ против» в эфире телеканала «Украина 24».

Таким образом Рабинович выразил протест против «закрытия трех телеканалов».

У нас, к сожалению, закрыли те каналы, которые критиковали (власть — ред.), Журналисты — 1,5 тыс. человек — остались без работы, — заявил Рабинович. — В знак протеста против этих 1,5 тыс. я просижу всю передачу так, как сидят 9/10 нашей страны — с заклеенным ртом.

Напомним, в начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов из орбиты пророссийского политика Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и Zik. Комментируя это решение, Зеленский посоветовал украинцам «не читать перед обедом продажные СМИ и не смотреть карманные телеканалы».