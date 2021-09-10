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Ракурс
Вадим Рабинович, фото: Александр Гончаренко

Нардеп Рабинович заклеил себе рот во время телешоу (ФОТО, ВИДЕО)

10 сен 2021, 08:07
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Вадим Рабинович, народный депутат из ОПЗЖ, заклеил себе рот во время телешоу «Народ против» в эфире телеканала «Украина 24».

Таким образом Рабинович выразил протест против «закрытия трех телеканалов».

У нас, к сожалению, закрыли те каналы, которые критиковали (власть — ред.), Журналисты — 1,5 тыс. человек — остались без работы, — заявил Рабинович. — В знак протеста против этих 1,5 тыс. я просижу всю передачу так, как сидят 9/10 нашей страны — с заклеенным ртом.

Вадим Рабинович, фото: Александр Гончаренко


Напомним, в начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов из орбиты пророссийского политика Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и Zik. Комментируя это решение, Зеленский посоветовал украинцам «не читать перед обедом продажные СМИ и не смотреть карманные телеканалы».

Источник: Ракурс


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