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Ракурс
Вадим Рабінович, фото: Олексій Гончаренко

Нардеп Рабінович заклеїв собі рота під час телешоу (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2021, 08:07
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Вадим Рабінович, народний депутат з ОПЗЖ, заклеїв собі рота під час телешоу «Народ проти» в ефірі телеканалу «Україна 24».

В такий спосіб Рабінович висловив протест проти «закриття трьох телеканалів».

У нас, на жаль, закрили ті канали, які критикували (владу — ред.), журналісти — 1,5 тис. осіб — залишилися без роботи, — заявив Рабінович. — На знак протесту проти цих 1,5 тис. я просиджу всю передачу так, як сидять 9/10 нашої країни — із заклеєним ротом.

Вадим Рабінович, фото: Олексій Гончаренко


Нагадаємо, на початку лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука — «112 Україна», NewsOne та Zik. Коментуючи це рішення, Зеленський порадив українцям «не читати перед обідом продажні ЗМІ й не дивитися кишенькові телеканали».

Джерело: Ракурс


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