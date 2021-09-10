Вадим Рабінович, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n159935-nardep-rabinovych-zakleyiv-sobi-rota-pid-chas-teleshou-foto-video.html

Ракурс

Вадим Рабінович, народний депутат з ОПЗЖ, заклеїв собі рота під час телешоу «Народ проти» в ефірі телеканалу «Україна 24».

В такий спосіб Рабінович висловив протест проти «закриття трьох телеканалів».

У нас, на жаль, закрили ті канали, які критикували (владу — ред.), журналісти — 1,5 тис. осіб — залишилися без роботи, — заявив Рабінович. — На знак протесту проти цих 1,5 тис. я просиджу всю передачу так, як сидять 9/10 нашої країни — із заклеєним ротом.

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука — «112 Україна», NewsOne та Zik. Коментуючи це рішення, Зеленський порадив українцям «не читати перед обідом продажні ЗМІ й не дивитися кишенькові телеканали».