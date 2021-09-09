Данілов про розголос CNN щодо “вагнерівців” — Розвідники так не роблять

https://racurs.ua/ua/n159934-danilov-pro-rozgolos-cnn-schodo-vagnerivciv-rozvidnyky-tak-ne-roblyat.html

Ракурс

Зрив спецоперації щодо затримання «вагнерівців», бойовиків так званої «приватної армії Путіна», та публікацію розслідування американського телеканалу CNN про участь США у цій спецоперації, прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв і ще раз заявляю: перше — жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО, я не знаю її назви, її не існує. Я вже це казав. Друге: коли починають публічно проговорювати про ті чи інші спецоперації, які мали проводити спецслужби, — це моветон. Ніхто не знає, що відбувалося, і про це, навіть, якщо була операція зірвана чи не зірвана, а про це починають публічно говорити, то ще раз наголошую, розвідники так не роблять, — сказав Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Нагадаємо, торік у липні влада Мінська затримала 33 членів ПВК «Вагнера». Тоді Офіс генпрокурора звернувся до Білорусі з проханням видати 28 росіян, які воювали проти української армії на Донбасі. Проте диктатор Лукашенко повернув військових Путіна додому.

Згодом ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони за сприяння США готували операцію із затримання членів ПВК «Вагнера» — вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але під час польоту один із пасажирів мав зімітувати погіршення здоров’я, через що літак повинен був здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати. Про операцію знали Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Внаслідок витоку інформації про неї довідалися спецслужби Мінська та, ймовірно, Москви.

Зеленський спочатку заперечував існування спецоперації, а згодом визнав, що говорив про «вагнерівців» з Лукашенком. Глава держави заявив, що «попередив» диктатора про готовність Києва «передати повну інформацію про цих людей». У відповідь Лукашенко сказав, що «не підведе» і «розбереться».

Потім Зеленський казав, що «ідея такої операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України». А Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у цій спецоперації.

8 вересня американський телеканал CNN показав матеріал про допомогу ЦРУ США Києву в проведенні спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».