Трамвай збив юнака у Вінниці — він встав і пішов далі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159933-tramvay-zbyv-unaka-u-vinnyci-vin-vstav-i-pishov-dali-video.htmlРакурс
Трамвай збив юнака у Вінниці — на щастя, неповнолітній залишився живим після потрапляння під колеса громадського транспорту. У «Ситуаційному центрі» Вінниці опублікували відео ДТП.
Інцидент стався минулими вихідними, 5 вересня, о 13.15.
Неповнолітній не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого потрапив під трамвай. Ймовірно, хлопець відволікся на телефон. На місце пригоди оперативно прибули патрульні поліцейські та швидка медична допомога, — йдеться у повідомленні «Ситуаційного центру».
На відео видно, як юнак внаслідок удару трамваю відлетів на понад метр. Водій транспортного засобу швидко зреагував й оперативно зупинив трамвай. Після цього хлопець звівся на ноги та пішов далі.
Як з’ясувалося згодом, потерпілий не отримав серйозних тілесних ушкоджень. Він відмовився від госпіталізації.