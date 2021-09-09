Трамвай збив юнака у Вінниці — він встав і пішов далі

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Ракурс

Трамвай збив юнака у Вінниці — на щастя, неповнолітній залишився живим після потрапляння під колеса громадського транспорту. У «Ситуаційному центрі» Вінниці опублікували відео ДТП.

Інцидент стався минулими вихідними, 5 вересня, о 13.15.

Неповнолітній не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого потрапив під трамвай. Ймовірно, хлопець відволікся на телефон. На місце пригоди оперативно прибули патрульні поліцейські та швидка медична допомога, — йдеться у повідомленні «Ситуаційного центру».

На відео видно, як юнак внаслідок удару трамваю відлетів на понад метр. Водій транспортного засобу швидко зреагував й оперативно зупинив трамвай. Після цього хлопець звівся на ноги та пішов далі.

Як з’ясувалося згодом, потерпілий не отримав серйозних тілесних ушкоджень. Він відмовився від госпіталізації.