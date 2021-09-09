Трамвай сбил парня в Виннице — он встал и пошел дальше

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Ракурс

Трамвай сбил юношу в Виннице — к счастью, несовершеннолетний остался жив после попадания под колеса общественного транспорта. В «Ситуационном центре» Винницы опубликовали видео ДТП.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 5 сентября, в 13.15.

Несовершеннолетний не убедился в безопасности своих действий, в результате чего попал под трамвай. Вероятно, парень отвлекся на телефон. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и скорая медицинская помощь, — говорится в сообщении «Ситуационного центра».

На видео видно, как молодой человек в результате удара трамвая отлетел больше чем на метр. Водитель транспортного средства быстро среагировал и оперативно остановил трамвай. После этого парень встал и пошел дальше.

Как выяснилось впоследствии, пострадавший не получил серьезных телесных повреждений. Он отказался от госпитализации.