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Ракурс
Трамвай сбил парня в Виннице — он встал и пошел дальше

Трамвай сбил парня в Виннице — он встал и пошел дальше (ВИДЕО)

9 сен 2021, 22:36
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Трамвай сбил юношу в Виннице — к счастью, несовершеннолетний остался жив после попадания под колеса общественного транспорта. В «Ситуационном центре» Винницы опубликовали видео ДТП.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 5 сентября, в 13.15.

Несовершеннолетний не убедился в безопасности своих действий, в результате чего попал под трамвай. Вероятно, парень отвлекся на телефон. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и скорая медицинская помощь, — говорится в сообщении «Ситуационного центра».

На видео видно, как молодой человек в результате удара трамвая отлетел больше чем на метр. Водитель транспортного средства быстро среагировал и оперативно остановил трамвай. После этого парень встал и пошел дальше.


Как выяснилось впоследствии, пострадавший не получил серьезных телесных повреждений. Он отказался от госпитализации.

Источник: Ракурс


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