Звіт про справу “вагнерівців” 10 вересня оприлюднять у Раді

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Результати у справі «вагнерівців» щодо розслідування незаконних дій представників державної влади й оточення президента Володимира Зеленського проти суверенітету України оприлюднить у п’ятницю, 10 вересня, Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради.

Про це у четвер повідомила очільниця ТСК, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

Завтра ми оприлюднимо результати роботи, інформацію про кейс вагнерівців у максимальному обсязі… І переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, мінські домовленості, — написала Безугла у Фейсбук.

Нардеп зазначила, що ТСК розгляне питання у справі «вагнерівців» в закритому режимі, а потім повідомить результати розслідування журналістам.

Нагадаємо, торік у липні біля Мінська затримали 33 членів ПВК «Вагнера» — так званої приватної армії Путіна. У серпня Офіс генпрокурора звернувся до Білорусі з проханням видати 28 росіян, які воювали проти української армії на Донбасі. Проте диктатор Лукашенко повернув військових Путіна додому. Згодом ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони (за сприяння США) готували операцію із затримання членів ПВК «Вагнера» — вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але під час польоту один із пасажирів мав зімітувати погіршення здоров’я, через що літак повинен був здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію знали Володимир Зеленський та очільник його офісу Андрій Єрмак. Внаслідок зливу інформації про неї довідалися спецслужби Мінська. Зеленський заперечував існування спецоперації та причетність до її зриву Єрмака.

Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я зателефонував Лукашенку, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей, — заявив президент.

Глава держави додав, що Лукашенко сказав йому, що «не підведе» і «розбереться». 8 вересня американський телеканал CNN показав матеріал про допомогу ЦРУ США Києву в проведенні цієї спецоперації.