Лукашенко на зустрічі з Путіним — Ми разом, в союзі, практично один народ

https://racurs.ua/ua/n159930-lukashenko-na-zustrichi-z-putinym-my-razom-v-souzi-praktychno-odyn-narod.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, 9 вересня завітав у Кремль на переговори з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. За підсумками зустрічі диктатор заявив про ухвалення союзних програм, які стануть «проривом».

Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі. Рідні держави, близькі народи, практично один народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси, — цитує Лукашенка Телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко і Путін сьогодні нібито обговорювали 28 програм співробітництва.

Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали, — анонсував білоруський диктатор.

Спочатку зустріч Путіна і Лукашенка тривала у закритому форматі, а згодом вони вийшли до преси. Сьогоднішні переговори двох диктаторів — п’яті з початку року.

Нагадаємо, раніше Путін пояснив мету приїзду в Москву Лукашенка. За його словами, вони повинні підвести підсумки роботи по формуванню «союзної держави» за останній час.