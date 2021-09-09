Лукашенко на встрече с Путиным - Мы вместе, в союзе, практически один народ

https://racurs.ua/n159930-lukashenko-na-vstreche-s-putinym-my-vmeste-v-souze-prakticheski-odin-narod.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, 9 сентября посетил Кремль, где провел переговоры с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. По итогам встречи диктатор заявил о принятии союзных программ, которые станут «прорывом».

Мы движемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы, практически один народ, от одного корня и русские, и белорусы, — цитирует Лукашенко Телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко и Путин сегодня якобы обсуждали 28 программ сотрудничества.

Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не секрет. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали, — анонсировал белорусский диктатор.

Сначала встреча Путина и Лукашенко проходила в закрытом формате, а затем они вышли к прессе. Сегодняшние переговоры двух диктаторов — пятые с начала года.

Напомним, ранее Путин объяснил цель приезда в Москву Лукашенко. По его словам, они должны подвести итоги работы по формированию «союзного государства» за последнее время.