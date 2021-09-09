«Матрица» возвращается — вышел трейлер новой части культового кино

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Ракурс

«Матрица», культовая кинолента о господстве в мире искусственного интеллекта и борьбу людей против него, дополнится четвертой частью, которая называется «Воскрешение». В сентябре американская студия Warner Bros опубликовала первый трейлер новых приключений Нео (Киану Ривза) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс).

Официальная презентация трейлера «Матрица: Воскрешение» состоялась в Лас-Вегасе еще 24 августа, а теперь ее могут посмотреть все желающие.

Первые три части франшизы — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» суммарно собрали в прокате свыше 1,6 млрд долл.

В четвертой части Нео видит молодого Морфеуса, которого играет Яхья Абдул-Матин II. Тот дает главному герою красную таблетку, после чего Нео начинает видеть фейковость Матрицы и приобретает сверхспособности. В отличие от первых трех «Матриц», на этот раз режиссером фильма выступила только одна из сестер Вачовски — Лана.

«Матрица: Воскрешение» должен выйти в прокат 21 декабря 2021 года. Съемки четвертой части киноленты начались еще в 2019 году, однако останавливались из-за пандемии коронавируса.