«Матриця» повертається — вийшов трейлер нової частини культового фільму

https://racurs.ua/ua/n159929-matrycya-povertaietsya-vyyshov-treyler-novoyi-chastyny-kultovogo-kino-video.html

Ракурс

«Матриця», культова кінострічка про панування у світі штучного інтелекту та боротьбу людей проти нього, доповниться четвертою частиною, яка має назву «Воскресіння». У вересні американська студія Warner Bros оприлюднила перший трейлер нових пригод Нео (Кіану Рівза) і Трініті (Керрі-Енн Мосс).

Офіційна презентація трейлера «Матриця: Воскресіння» відбулася у Лас-Вегасі ще 24 серпня, а тепер її можуть переглянути усі охочі.

Перші три частини франшизи — «Матриця», «Матриця: Перезавантаження» і «Матриця: Революція» сумарно зібрали в прокаті понад 1,6 млрд дол.

У четвертій частині Нео бачить молодого Морфеуса, якого грає Ях’я Абдул-Матін ІІ. Той дає головному героєві червону пігулку, після чого Нео починає бачити фейковість Матриці й набуває надздібностей. На відміну від перших трьох «Матриць», цього разу режисером фільму виступила лише одна із сестер Вачовськи — Лана.

«Матриця: Воскресіння» має вийти у прокат 21 грудня 2021 року. Зйомки четвертої частини кінострічки розпочалися ще у 2019 році, проте відтерміновувалися через пандемію коронавірусу.