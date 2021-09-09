Жена Шумахера впервые рассказала о его состоянии - Он стал другим

https://racurs.ua/n159928-jena-shumahera-vpervye-rasskazala-o-ego-sostoyanii-on-stal-drugim-foto.html

Ракурс

О состоянии Михаэля Шумахера, известного немецкого гонщика «Формулы 1», рассказала его 52-летняя жена Коринна. Она впервые за восемь лет нарушила свое молчание и обнародовала некоторые семейные детали об иконе «Формулы-1» в рамках документального фильма, который выйдет на платформе Netflix 15 сентября.

В этом фильме также покажут фото из семейного архива Шумахеров. Интервью для Netflix, кроме Коринны, дали 22-летний сын Шумахера и его отец. Жена гонщика отметила, что семья опекает «красного барона» и продолжает держать в тайне всю информацию о легендарном «Шуми», пишет Daily Mail.

Михаэль с нами. Он стал другим, но он с нами. Это дает мне силы, потому что он по-прежнему ежедневно демонстрирует невероятный дух. Мы живем в нашем доме, проводим ежедневную терапию, — рассказала она.

По ее словам, семья стремится сделать жизнь семикратного чемпиона мира максимально комфортной.

Есть личные вопросы, я хочу, чтобы они оставались личными. Мы защищаем Михаэля, потому что он всегда защищал нас, — отметила жена Шумахера.

Она также указала, что ее муж не очень хотел ехать на лыжный отдых во Францию зимой 2013 года, где он серьезно травмировался.

Незадолго до того дня Михаэль сказал мне: «Снега мало, может, лучше полететь в Дубай, чтобы прыгнуть с парашютом», — вспоминает Коринна.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на лыжах на французском горнолыжном курорте Мерибель. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к многочисленным повреждениям обоих полушарий мозга. Спортсмен полгода пробыл в коме, а с сентября 2014 года восстанавливается на своей вилле в Швейцарии. Его семья тщательно хранит всю информацию о состоянии здоровья в тайне и не дает комментариев журналистам.

Источник: Daily Mail